Pahor: Sloveenia tahab olla EL-is kiiresti edasiliikujate seas

"Euroopa Liidu mitme kiirusega arengu korral on Sloveenia riiklik huvi olla kõige kiiremate (riikide) seas," ütles Pahor Ljubljanas ühisel pressikonverentsil Poola riigipea Andrzej Dudaga, kes saabus Sloveeniasse visiidile pühapäeval.

Pahori sõnul on Sloveenia sellise variandiga silmitsi ainult juhul, kui "konsensuse puudumine ühenduses takistab kõigi 27 EL-i liikmesriigi tugevamat integratsiooni" pärast Brexitit.

Mitme kiirusega EL-i keskne idee on see, et mõned liikmesriigid võivad teatud küsimustes valida kiirema või aeglasema eurointegratsiooni kui teised.

Duda rõhutas, et Poolal ja Sloveenial on teatud erinevad seisukohad, kuna Varssavi ei poolda mitme kiirusega Euroopat.

Poola president märkis, et Varssavil ja Ljubljanal on samas ühised eesmärgid, mis puudutavad arengut ja põhivabadusi ning inimeste, kaupade, kapitali ja teenuste vaba liikumist.

Duda sõnul peab Euroopa Liit looma tingimused koostööks, seisma vastu separatistlikele tendentsidele, mille eesmärk on luua EL-i sees mingid "klubid".

Pühapäeval kohtusid Pahor ja Duda Bosnia kollektiivse presidentuuri juhi Mladen Ivanovićiga, et arutada olukorda Lääne-Balkanil.

"Meie arvates on tähtis, et Euroopa Liidu ja NATO laienemine jätkuks. Laienemine peab jätkuma ja uusi liikmeid tuleb vastu võtta. Selles on Lääne-Balkan tähtis punkt laienemiseks," tsiteeris Sloveenia uudisteagentuur STA pühapäeval Duda sõnu.

Poola ja Sloveenia astusid EL-i 2004. aastal, 2013. aastal võeti vastu Horvaatia.