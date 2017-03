Austraalia kirderannikul maabus võimas torm Debbie

Tsüklon räsis varem Austraalia ranniku lähistel turistide seas populaarseid Whitsunday saari. Guardiani andmeil on torm seal viinud majadelt katuseid ja kiskunud maast juurtega puid. Lisaks on Mackay piirkonnas ja Whitsunday saartel hinnanguliselt 23 000 majapidamist jäänud elektrita.

Neljanda kategooria tormi tuuleiilide kiirus ulatub 75 meetrini sekundis.

Austraalia võimud on võimalike tormikahjude pärast tõsises mures, sest taifuuni edasiliikumine on olnud seni aeglane. Võimsal, kuid aeglaselt liikuval tormil on rohkem aega oma hävitustööd teha.

Debbiet peetakse selles piirkonnas viimaste aastate rängimaks tormiks. Meteoroloogid on võrrelnud seda Yasiga, mis 2011. aastal purustas sadu hooneid.

Torm maabus Boweni ja Airlie Beachi vahel ning liigub lõuna suunas umbes 12 kilomeetrise tunnikiirusega.

Ametiisikud on kutsunud inimesi üles püsima siseruumides. Põhja-Queenslandis on suletud ligi 400 kooli ja lasetaeda.