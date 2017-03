Video: Berliini muuseumist viidi 100-kilogrammine kuldmünt

Tegemist on 100 kilogrammi kaaluva Kanada mündiga, mis on 24-karaadisest kullast ja mille hüüdnimi on Suur vahtraleht, edastab BBC.

100 kilogrammi kaaluv Kanada kuldmünt / Heinz-Peter Bader/Reuters/Scanpix

100 kilogrammi kaaluv Kanada kuldmünt / CHRIS HELGREN/REUTERS/Scanpix

Saksa politsei teatel viisid vargad selle Berliini tuntud muuseumist kaasa nii, et keegi ei märganud. Veel ei ole selge, kuidas kurjategijad suutsid alarmsüsteemi eirata ning kuidas nad transportisid ligi poolemeetrise, kuid samas raske mündi ära.

Praegustel andmetel toimus mündirööv esmaspäeva öösel kella 3.00 paiku kohaliku aja järgi. Politsei teatel võisid vargad siseneda muuseumi ühe akna kaudu ja kuna tegemist on raske mündiga, siis pidi vargaid olema rohkem kui kaks. Muuseumi lähedaselt raudteelt leiti redel, mida muuseumisse sissemurdmiseks kasutada võidi.

«Senistel andmetel võis varas, tõenäoliselt vargad, lõhkuda hoone tagaosas, mis jääb vastu raudteed, asuva akna ja selle kaudu siseneda, minnes mündikollektsiooni juurde ja viies hinnalise mündi kaasa,» teatas Berliini politsei pressiesindaja Winfrid Wenzel.

Ta lisas, et nimetatud münt oli näitusel kuulikindlast klaasist vitriinis ja seda oli keeruline lõhkuda.

Nüüd varastatud münt valmis kuninglikus Kanada müntimiskojas 2007. aastal. See on kolm sentimeetrit paks, selle diameeter on 53 sentimeetrit ja sellel on Briti kuninganna Elizabeth II näokujutis, kuna see monarh on ka Kanada riigipea. Mündi teisel poolel on kanada rahvussümbol vahtraleht.

Berliini Bode muuseumis on üle 540 000 museaali, varastatud münt on üks hinnalisemaid. Selle muuseumi mündikollektsioon on maailma üks suuremaid, sisaldades üle 100 000 Vana-Kreeka ja umbes 50 000 Vana-Rooma münti.