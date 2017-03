USA paar võitleb kohtus, et nad saaksid panna tütrele nimeks Allah

Georgia rahvatervise amet ei väljastanud 22-kuusele lapsele nimeprobleemi tõttu sünnitunnistust ning vanemate, Elizabeth Handy ja Bilal Walki sõnul ei olegi nende lapsel sünnitunnistust ega nime, edastab BBC.

Osariigi võimude teatel peab lapsel, kelle nimeks tahetakse panna ZalyKha Graceful Lorraina Allah, olema vanema perekonnanimim, näiteks Handy, Walk või mõlema vanema perekonnanimed.

Allah tähendab araabia keeles «jumal».

Ameerika kodanikuõiguste ühendus (American Civil Liberties Union - ACLU) andis Georgia osariigi võimud selle perekonna nimel kohtusse.

Tüdruku isa Bilal Walk sõnas väljaandele Atlanta Journal-Constitution, et laps peab saama üheks nimeks Allah, kuna see on üllas.

«Tegemist on nähtava ebaõiglusega ja meie kodanikeõiguste rikkumisega,» teatas isa.

Georgia osariigi rahvatervise ameti advokaadi teatel kehtib selles osariigis seadus, mis sätestab, et «lapse perekonnanimi peab olema kas isa või ema oma, olles viide vanemale.

Osariigi võimud edastasid perele kirja, milles teatasid, et vanemad saavad ZalyKha perekonnanime muutmiseks esitada kõrgemale kohtule avalduse alles pärast seda kui laps on saanud sünnitunnistuse, millel figureerib perekonnanimena kas ema või isa nimi.

Ilma sünnitunnistuseta ei saa tüdruk ka sotsiaalkindlustust ning võidakse seada kahtluse alla, kas tal on õigus USA kodakondsusele.

«Lapsele peavad saama nime panna ta vanemad, mitte osariik. Nii lihtne see ongi,» teatas pere advokaat Michael Baumrind.