Richard Branson: Trump on maailmale häbiplekiks

«Minu meelest on see maailmale pigem häbiplekiks, et Ameerikat juhib inimene, kes ei räägi kogu aeg tõtt ja kes üritab piiride immigrantidele avamise asemel nende sissepääsu raskemaks muuta… nimekiri läheb edasi,» rääkis Branson intervjuus Uus-Meremaa raadiole.

«Leidub palju suuri ärijuhte, kes oleks olnud Ameerika jaoks head presidendid,» jätkas ta, tuues näiteks magnaadi Michael Bloombergi. «Aga üks inimene, keda ma tunnen ja kes kindlasti ei sobiks Ameerika-laadset vägevat riiki juhtima, on Donald Tump.»

«Tema esimesed päevad ametis on olnud katastroofilised , nii et tema tõenäosus jääda püsima rohkem kui üheks ametiajaks on äärmiselt väike. Minu arust on see ainuke positiivne aspekt tema praeguse käitumise juures,» rääkis Branson presidendist.

Miljardär väljendas Trumpi suhtes kahtlusi juba enne tema valituks osutumist. Näiteks olevat Trump lubanud isiklikku kättemaksu inimestele, kes keeldusid teda ühe pankrotijuhtumi puhul aitamast. «Ta ei rääkinud mitte millestki muust ja see oli väga veider,» meenutab Branson.

