Austria tahab pääseda põgenike jaotuskavast

2015. aasta septembris heaks kiidetud plaani kohaselt tuleb Kreekast ja Itaaliast kahe aasta jooksul mujale paigutada 160 000 põgenikku.

Austria kvoot on 1953 põgenikku, kuid Viin ei ole veel programmi käivitanud. Kantsler lausus, et Austriale tuleks teha erand, kuna riik on täitnud oma kohustused, võttes vastu need põgenikud, kes on salaja Austriasse pääsenud.