Šoti parlament hääletas iseseisvusreferendumi poolt

129-liikmelises esinduskogus toetas kava 69 ja selle vastu oli 59 saadikut.

Iseseisvusreferendumit pooldava Šoti Rahvuspartei (SNP) liider Nicola Sturgeon püüab uut referendumit läbi suruda enne, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, või kohe pärast seda. Samuti loodab Šoti valitsust juhtiv Sturgeon, et Šotimaa jätkab Euroopa Liidus.

Šoti valitsus tahab uue referendumi korraldada 2018. aasta sügisel või hiljemalt 2019. aasta kevadel. Londonis võimul olevad konservatiivid on aga välja käinud kava, millega soovitakse, et Briti parlament pidurdaks šotlaste plaani vähemalt 2019. aasta aprillini. Praeguse kava järgi peaks Ühendkuninriik EList lahkuma sama aasta 29. märtsil.

Pärast kohaliku parlamendi toetust tuleb referenudmi korraldamiseks saata ametlik sooviavaldus Ühendkuningriigi võimudele. Sooviavalduse peab heaks kiitma nii Briti parlamendi alam- kui ülemkoda. Briti peaminister Theresa May on öelnud, et šotlaste uueks iseseisvusreferendumiks pole õige aeg.

Arvatakse, et London lükkab taotluse tagasi. Seda kinnitas ka May valitsuses Šotimaa eest vastutav minister David Mundell. «Suurbritannia ei hakka Brexiti läbirääkimiste ajal arutama iseseisvusreferendumit ja igasugune selline sooviavaldus lükatakse tagasi,» sõnas Mundell hiljuti BBC-le.

Šotimaal 2014. aasta septembris läbi viidud iseseisvusreferendumil toetas 55 protsenti hääletanuist Ühendkuningriigi koosseisu jäämist.