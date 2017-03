Valitsus: Briti peaminister allkirjastas Brexiti käivitava kirja

May kutsus riiki ühtsusele, vaatamata Šoti parlamendis teisipäeval peetud hääletusele, mis toetas uue iseseisvusreferendumi korraldamise soovi.

Büroo avaldas foto, millel on kamina ja Suurbritannia lipu taustal näha Mayd allkirjastamas kirja, mis käivitab riigi Euroopa Liidust lahkumise protsessi. Kamina kohal ripub Suurbritannia esimese peaministri Robert Walpole'i portree.

Kiri toimetatakse 10 Downing Street aadressilt Brüsselisse, kus selle annab kella 11:30 GMT paiku (Eesti aja järgi kell 13:30) Suurbritannia EL-i saadik Tim Barrow üle Euroopa Liidu presidendile Donald Tuskile. Sellega teavitab Suurbritannia ametlikult oma kavatsusest lahkuda ühendusest 44-aastase liikmesuse järel.

May peab kolmapäeval parlamendi ees kõne, milles kavatseb tunnistada, et mullu juunis peetud hääletus Brexiti üle oli lõhestav, ent samas kavatseb väljendada ka lootust, et "meid ei määratle hääl, mille me andsime, vaid meie otsustavus tulemus edukaks pöörata".

"Me oleme üks võimas inimeste ja rahvaste ühendus uhke mineviku ja helge tulevikuga. Ja nüüd, mil otsus lahkuda Euroopa Liidust on tehtud, on aeg kokku tulla," kavatseb ta öelda Downing Streeti avaldatud kõne väljavõtete järgi.

Šoti parlament andis teisipäeval esimesele ministrile Nicola Sturgeonile volituse esitada Briti valitsusele ametlik taotlus uue iseseisvusreferendumi korraldamiseks.

May on öelnud, et praegune aeg ei ole küps Šotimaal teise iseseisvusreferendumi korraldamiseks, ent Šoti seadusandjad eirasid tema üleskutset ja toetasid 69 poolthäälega 59 vastu Sturgeoni kava.

Sturgeoni sõnul tuleks pidada uus iseseisvusreferendum 2018. aasta sügise ja 2019. aasta kevade vahel. Arvatakse, et selleks ajaks on selged tingimused, mis hakkavad Ühendkuningriigile kehtima pärast EL-ist lahkumist.

Kuid Sturgeonil on vaja rahvahääletuse siduvaks muutumiseks ka Briti valitsuse heakskiitu. Valitsus kordas ka teisipäeval oma seisukohta, et kavandatud graafik "ei ole kohane". Samas ei ole valitsus välistanud referendumi lubamist hiljem.

"Referendumi mandaat ei ole üldse küsimuski, ning see oleks demokraatlikus mõttes kaitsmatu - ja täiesti jätkusuutmatu - teha katse astuda selle teele ette," ütles Sturgeon.

May helistas teisipäeva õhtul ka Tuskile, Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile ja Saksa liidukantslerile Angela Merkelile.

Downing Street märkis, et osapooled olid ühel meelel vajaduses alustada läbirääkimisi konstruktiivse ja positiivse meelestatusega. Samuti leidsid nimetatud tipp-poliitikud, et lahkumisprotsess peab sujuma libedalt ning korrapäraselt.