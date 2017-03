USA maksumaksjad nõuavad Melania Trumpi kolimist Valgesse Majja

Washington Post teatas möödunud nädalal, et president Donald Trumpi Florida visiitide julgeolekukulutused on peadpööritavad ning presidenti ja ta pere turvav julgeolekuteenistus esitas võimudele palve anda 2018. aastaks lisaraha 60 miljonit dollarit, et agendid saaksid jätkata presidendi ja ta pere turvamist senisel viisil.

Donald, Barron ja Melania Trump / Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Väljaaande andmetel on Trumpi Florida Mar-a-Lago külastused läinud maksma kolm miljonit dollarit ning New Yorgis asuva Trump Toweri turvamine, kui president seal kohal on, maksab umbes 300 000 dollarit päevas. Kui New Yorgis on esileedi Melania Trump ja paari poeg Barron Trump, siis kulutused julgeolekule on umbes 150 000 dollarit päevas, olles samas ikkagi võrdlemisi suured.

Barron, Donald ja Melania Trump / Manuel Balce Ceneta/AP/Scanpix

USA maksumaksjad esitasid avaliku nõudmise, et Melania Trump koliks koos pojaga New Yorgist oma mehe juurde Washingtoni, et vähendada Trump Toweri turvamise kulutusi miinimumini.

Esileedi Melania Trump teatas kohe pärast oma mehe ametisse astumist, et ta jääb koos pojaga New Yorki, et laps saaks kooliaasta lõpuni oma koolis käia ning nad kolivad Washingtoni juunis, kui kool läbi on saanud.

Ameeriklased algatasid nüüd leheküljel change.org petitsiooni, millega nõutakse USA esiperekonna turvakulutuste vähendamist ja esileedi Valgesse Majja kolimist. Eilse seisuga on sellele allkirja andnud umbes 115 000 USA kodanikku. Kui see rahvaalgatus saab 150 000 allkirja, siis edastatakse see senaatoritele Bernie Sandersile ja Elizabeth Warrenile.

Donald, Barron ja Melania Trump / JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

«Kui Melania Trump tahab elada oma mehest eraldi, ei pea selle eest tasuma ameeriklastest maksumaksjad. Trumpide perel on piisavalt raha, et tasuda eraldi elamise julgeoleku eest,» kommenteeris üks petitsioonile allkirja andnud isik.

Teine lisas, et seni on kõik esileedid elanud Valges Majas ja ameeriklased ei pea tasuma esileedi mujal elamise julgeolekukulusid ning üsna palju maksuraha on läinud president Trumpi Florida golfipuhkuste turvamisele.

Donald, Melania ja Barron Trump / Ron Sachs/SIPA/Ron Sachs/SIPA/Scanpix

Jaanuaris koguti change.org leheküljel raha, mis võimaldaks menusaate «Saturday Night Live» stsenaristi Katie Richi vallandada, kuna naine teatas Twitteris, et presidendi pojast Barron Trumpist võib saada esimene kodukooli tulistaja.

See petitsioon ei ole seni saanud kokku 150 000 allkirja, et seda oleks võimalik edastada NBC kanalile, mis seda saadet toodab ja näitab.

CNN teatas siis, et Rich vallandati Barron Trumpi kohta tehtud märkuse tõttu. Samas ei ole teada, kas Rich kaotas töö just presidendi poja kommenteerimise pärast.

Mitmed kuulsused, kaasa arvatud USA ekspresident Bill Clinton, ta naine Hillary Clinton ja nende tütar Chelsea Clinton asusid Barron Trumpi kaitsele. Nende arvates on Barronil õigus õnnelikule lapepõlvele.

Rich eemaldas Barronit puudutanud tviidi ja palus hiljem avalikult vabandust, kuid ameeriklaste pahameel sellega ei vaibunud.