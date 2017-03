Analüütikud: Põhja-Korea võib olla tuumakatsetuse lõppfaasis

Fotod, mis on tehtud 25. märtsil, näitavad kuni nelja sõidukit või varustustreilerit, mis on pidevalt kohal Punggye-ri tuumakatsepolügooni sissepääsu juures ning kommunikatsioonikaablid on ilmselt juba paigaldatud.

«Sellist varustust võidakse tõenäoliselt kasutada katse käivitamiseks, plahvatusest laekuvate andmete kogumiseks ja analüüsimiseks,» märkis USA-Korea instituudi 38 North projekt mainekas Johns Hopkinsi ülikoolis.

Analüütikud tõid esile, et vett pumbatakse avauste kaudu välja ning lastakse mäest alla, et hoida tunneleid kuivana – ilmselt kas monitoorimiseks või kaablite kuivana hoidmiseks.

Eelmisel nädalal tegi USA sõjavägi sarnaseid järeldusi vaadeldes stalinistliku riigi tuumapolügoone.

Fox News teatas 23. märtsil, et Põhja-Korea on tuumaraketikatsetuse viimases staadiumis. Samuti on kanali kohaselt USA õhujõud saatnud piirkonda erilennuki, mis võtab tuumakatsetuse järel õhuproove.

Õhujõud keeldusid kommentaaridest.

Põhja-Korea püüab arendada ka kaugmaaraketti, mis oleks võimeline lendama USA maismaa pinnale koos tuumalõhkepeaga. Mullu korraldas Pyongyang kaks tuumaraketi- ja mitu tavaraketikatsetust.

Vaatamata reale ÜRO sanktsioonidele, mida on pidevalt täiendatud pärast esimest tuumaraketikatsetust 2006. aastal, on Pyongyang vandunud programmiga jätkata.

Põhja-Korea katsetas laupäeval uut raketimootorit ehk ajamit, mida riigi liider Kim Jong-un nimetas revolutsiooniliseks läbimurdeks riigi kosmoseprogrammis. Katsetuse eesmärk oli kontrollida ajami kontrollsüsteemi töökindlust ja turvalisust.