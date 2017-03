Video: Sean Spicer sattus hambavahele jäänud toidutüki tõttu naeru alla

The Independenti teatel naerdakse Spiceri üle sotsiaalmeedias, et ta oleks võinud enne ajakirjanike ette astumist heita pilgu peeglisse ja oma hambad üle vaadata.

Sean Spicer / Andrew Harnik/AP/Scanpix

Spiceri suud näinute sõnul ei jäänud märkamata, et ta hammaste vahel oli tükk toitu, arvatavalt aedsalat.

Koomik Jim Carrey naljatas «The rotting food in @PresSec Sean Spicer’s teeth is distracting and makes it hard to absorb today’s WH misinformation (Riknev toit pressiesindaja Sean Spiceri hammaste vahel on häiriv ja selle tõttu on keerulisem tänaseid Valge Maja valesid seedida).

Sydny Shepard küsis otse, kas Spiceri oli hammaste vahel tükk aedsalatit.

Osa sotsiaalmeedia kasutajaid kirjutas, et saate «Saturday Night Live» koomik Melissa McCarthy võiks Spiceri «lisanditeta salati» juhtumist teha sketši.

Valge Maja pressiesindaja Spiceri uus apsakas võib tuua kaasa president Donald Trumpi kriitika. Väidetavalt olevat Trump juba varem Spicerile öelnud, et ta peaks oma välimust muutma ja esinemispulti madalamaks tegema, et ta paremini näha oleks.

Spiceril on mitmeid möödalaskmisi, näiteks ilmus ta ajakirjanike ette USA lippu kujutava märgiga, mille ta oli pannud pintsaku külge valepidi, samuti on ta kriitika all suure koguse närimiskummi tõttu, mida ta päevas tarbib ning pressikonverentsidel mitte kohal olevate ajakirjanike nimede nimetamisega.

Spicer sattus pärast president Trumpi ametisse astumist meedia viha alla, kuna ütles, et ajakirjanikud kahandasid märgatavalt presidendi inauguratsiooni jälginud inimeste arvu.

Spicer peab ajakirjanikega hästi läbi saama, kuna ta on Valge Maja pressiesindaja ja selle tõttu on ta nüüdseks oma algusaja rünnakutest ja karmist joonest loobunud ning «pehmemaks» muutunud.