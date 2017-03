Hiina on tehissaartele ehitanud angaare ja paigaldanud radarisüsteemi

Ameerika Ühendriikide mõttekoja andmetel kinnitavad satelliidifotod, et Hiina loodud tehissaartel vaidlusaluses Lõuna-Hiina meres asuvad lennukiangaarid ja radarisüsteem on peaaegu juba töökorras.

Märtsi alguses tehtud fotod näitavad, et kolme suurima Spratly saarestikus asuva tehissaare infrastruktuur on peaaegu täielikult valminud.

Igale saarele on ehitatud uued lennukiangaarid, mis mahutavad kuni 24 sõjaväelennukit, ning suuremad angaarid, mis on võimalised teenindama pommitajaid ja luurelennukeid.

Need vahendid suurendavad Pekingi sõjalist domineerimist piirkonnas veelgi ning võivad aidata Hiinal seada sisse vastuolulise õhukaitse tuvastustsooni.

Kuigi oli teada, et Peking selle aasta alguses uuendused valmis saab, ei ole selge nende täpne eesmärk.

«Keegi ei ehita selliseid asju, et neid siis pärast mitte kasutada,» sõnas Ian Storey Yusof Ishaki instituudi Kagu-Aasia uuringute keskusest.

Hiina välisministeeriumi kõneisik kommenteeris eile, et ei ole raporti andmetest teadlik, kuid rõhutas, et vaidlusalused Spratly saared kuuluvad Hiinale.

«See, kas me otsustame oma sõjalist võimekust sinna paigutada, või mitte, on meie enda otsustada. Rahvusvaheline seadus tunnustab meie õigust enesekaitsele ja enesesäilitamisele,» sõnas Hua Chunying.

Ehkki vastav infrastruktuur on peaaegu valmis, ei ole saarele veel lennukeid paigutatud. Ekspertide sõnul toimub see ilmselt järk-järgult, et testida ümbruskaudsete riikide ja Ameerika Ühendriikide reaktsiooni.