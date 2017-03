Raamatuväide: Adolf Hitler oleks võinud kokaiini üledoosi tõttu elu kaotada

Ohleri andmetel võttis Hitler liiga suure koguse kokaiini 1944. aasta septembris ja tal tekkis selle tõttu hingamise seiskumine, edastab The Independent.

Raamatu kohaselt tarbis Hitler kokaiini pärast seda, kui 1944. aasta juulis kukkus talle Ida-Preisimaal (praeguses Poolas) välipeakorteris Hundikoopas tehtud atentaat läbi, kuid plahvatus purustas ta ühe kõrva kuulmekile ja tal tekkis pidev peavalu.

Hitler nõudis, et ta ihuarst Theodor Morell teeks talle valu leevendamiseks kokaiinisüste, seda hoolimata asjaolust, et natside silmis olid narkootikumide tarbijad moraalselt laostunud.

Ohleri teatel on olemas ajaloolised dokumendid, mis tõestavad, et Morell koos teda assisteerinud arsti Erwin Giesingiga andis Hitlerile 1944. aasta juulist kuni septembrini vähemalt 50 korral suures koguses kokaiini.

Kui arstid said aru, et Hitler on kokaiinist sõltuvuses ja see võib ta otsuseid mõjutada, lõpetas Morell alates 1. oktoobrist 1944 juhi kokaiiniravi ja soovitas tal teha tervisekontroll.

Adolf Hitler ja ta armuke Eva Braun / Heinrich Hoffmann/picture-alliance / dpa/Scanpix

Hitler olevat arstlikul läbivaatusel öelnud, et ta peas on tugev surve ja ta vajab veel kokaiini, kuna tal on vaja tähtsaid asju ajada. Kuid viimane kokaiinidoos olevat olnud nii suur, et ta lakkas hingamast ja tal tekkis teadvusekaotus.

Ohleri arvates lasi Hitler anda endale suure koguse kokaiini, lootes peavalust lõplikult vabaneda, kuid see oleks võinud temalt elu võtta.

Osa ajaloolasi on arvamusel, et Ohleri väide Hitleri kokaiini üledoosi kohta ei pruugi paika pidada, vaid see on legend, mis põhineb asjaolul, et Natsi-Saksamaal oli erguti Pervitin levinud, seda tarbis juhtkond ja seda said ka rinnetel olnud saksa sõdurid.

Briti Cambridge’i ülikooli ajaloolane Richard Evans on veendunud, et Hitler ei olnud Teise maailmasõja ajal pidevalt narkouimas ega jaganud oma kindralitele narkootikumidest saadud enesekindluse toel käske.

Evansi arvates ei viinud narkootikumieufooria Hitlerit ja natse juutide massilise hävitamiseni, vaid see oli läbimõeldud plaan, mis tehti «kaine» peaga.