Trumpi ettevõtetel leiti väidetavad sidemed Vene kriminaalidega

Kohtuasjade, valitsusdokumentide ja endise riigiprokuröriga intervjuu uurimise põhjal tehtud järeldustest selgub, et Donald Trumpile kuuluvatel ettevõtetel ja äripartneritel on sidemed oligarhidega Venemaalt ja endistest Nõukogude Liidu riikidest, kellest mitmed on seotud organiseeritud kuritegevusega.

Vähemalt kümnel president Trumpiga seotud isikul on väidetavalt kriminaalne taust või on nad olnud seotud rahapesuga.

Trumpi New Yorgis asuva SoHo hotelli arendamisega tegelenud firma liige on kahekordselt süüdi mõistetud kriminaal, kes kandis aastast vanglakaristust pussitamise eest ning kes sai hiljem Trumpi Vene ärisidemeks.

Belgia võimud süüdistasid 2011. aastal SoHo projekti investorit 55 miljoni dollari suuruses rahapesuskeemis.

Kolme Trumpi elamuomanikku Floridas ja Manhattanil süüdistati Vene-Ameerika organiseeritud kuritegevuse gruppi kuulumises ja töötamises suure rahvusvahelise Vene allilmajuhi heaks.

Endist Kasahstani linnapead süüdistati 2014. aastal Los Angelese ringkonnas miljonite dollarite varastamises linnaeelarvest, millest osa kulutati Trumpi SoHo projektidele.

Ukraina päritolu Trumpi elamu omanik mõisteti süüdi endise Ukraina peaministriga seotud rahapesuskeemis.

Trumpi sidemed Venemaaga on teravdatud tähelepanu all, kuna FBI üritab välja selgitada, kas Vene osapoolel oli sidemeid Trumpi kampaaniameeskonnaga ja kas Kreml mõjutas eelmisel sügisel toimunud presidendivalimiste tulemusi.

Lisaks sellele tekitavad küsimusi Trumpi aastakümnete pikkused ärisidemed Venemaal ja nende võimalik mõju presidendi poliitilistele otsustele.