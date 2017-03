EL ähvardab elamislubade keelamise korral Brexiti blokeerida

Euroopa Parlamendi liberaalide bloki juht Guy Verhofstadt lubas võidelda selle eest, et Suurbritannia ei rakendaks täna artikkel 50 käiku lastes Euroopa Liidu kodanikele vaba liikumise piirangut.

Nii europarlament kui Euroopa Komisjoni Brexiti-läbirääkija Michel Barnier on mures, et London seab 29. märtsi nn piirikuupäevaks, millest alates kodanike vaba liikumise õigust piirata.

Kui see nii peaks minema, on tänasest kahe aasta jooksul Suurbritanniasse liikuvatel EL-i kodanikel vähem õigusi, kui juba seal viibivatel väliskodanikel.

Verhofstadt hoiatas peaminister Theresa Mayd, et piirikuupäeva seadmine oleks täna algavatele Brexiti-läbirääkimistele äärmiselt halb algus.

«Igasugune ühepoolne otsus piirata EL-i kodanike õigusi Suurbritannias, kui Suurbritannia on veel Euroopa Liidu liige, oleks vastukäiv EL-i seadustele ja me oleks sellele tugevalt vastu,» sõnas Verhofstadt.

Theresa May on öelnud, et kolme miljoni Suurbritannias elava EL-i kodaniku ja ligi miljoni EL-is elava briti tulevased õigused lahendatakse Brexiti läbirääkimiste käigus.

Briti valitsus on aga avaldanud muret, et piirikuupäeva seadmine 2019. aastale tooks kaasa Suurbritanniasse tahtvate välismaalaste massilise sissevoolu.

Ka EP sotsialistide bloki juht Gianni Pittell kinnitas, et parlament ei kavatse taluda EL-i kodanike diskrimineerimist.

«Me oleme kuulnud, et Theresa May kaalub piirikuupäeva seadmist teavituskuupäevale,» lausus Pittell. «Me ei ole sellega üldse nõus ja leiame, et nii briti kodanikud kui teised 27 EL-i liikmesriigist on EL-i kodanikud seni, kui lahkumise kuupäev kätte jõuab. Selle kuupäevani on Suurbritannia aga liikmesriik oma õiguste ja kohustustega.»