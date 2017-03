Lavrov: jutt Vene ohust on absurdne

«Vilniusest, Riiast ja Tallinnast perioodiliselt lähtuvad avaldused selle kohta, et Venemaa ohustab Balti riikide identiteeti ja omab nende suhtes mingeid agressiivseid mõtteid. Need on absurdsed ja absoluutselt alusetud. Mitte asjata ei räägita meil, et hirmul on suured silmad,» rääkis minister ajalehe Argumentõ i Faktõ lugejate küsimustele vastates.

Lavrovi sõnul levitatakse legende Vene ohust Balti riikides siseriiklike probleemide lahendamiseks, aga samuti välisvaenlase kuju loomisega valijate mobiliseerimiseks.

Samal ajal on Venemaa avatud vastastikku kasuliku koostöö ja heanaaberlike suhete edendamiseks Balti riikidega, märkis Lavrov.

Ta kordas samas üle ka Venemaa etteheited Balti riikidele, mis puudutavad venekeelse elanikkonna väidetavat diskrimineerimist ja humanitaarolukorda, mida tema sõnul toetavad rahvusvaheliste organisatsioonide soovitused.

«Loomulikult ei saa me jätta ka reageerimata Venemaa ühiskonna jaoks sellistele tundlikele teemadele nagu nende riikide võimude poolsed katsed moonutada ajalugu, heroiseerida natse ja nende kohalikke kaasosalisi,» lisas Vene välisminister.