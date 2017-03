USA presidendi tütar hakkab tööle Valge Maja nõunikuna

Ajalehe New York Times andmetel saab tema tiitliks olema lihtsalt presidendinõunik. Ivanka Trump saab Valges Majas oma kabineti ja talle tehakse taustauuring.

"Olen kuulnud sellega seoses kõiki muresid ja nõuandeid. Kavatsen vabatahtlikult järgida kõiki eetikanorme ega võta töö eest ka palka. Minu ametikohale kehtivad samad reeglid, mis kõigile teistele föderaalametnikele," rääkis naine.

Valge Maja tervitas Ivanka Trump otsust.

"Administratsioon on rahul, et Ivanka Trump on otsustanud astuda selle ennenägematu sammu esimese tütrena ja presidendi toetuseks," kirjutati teadaandes.

Ivanka Trumpi eestkõneleja sõnul on tütre eesmärgiks olla presidendi "silmadeks ja kõrvadeks".

Presidendi tütar on muu hulgas ühel meelel välisminister Rex Tillersoniga, kes pooldab Pariisi kliimalepet.