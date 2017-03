Pildid ja video: Hillary Clinton pidas pärast valimiskaotust esimese poliitilise sisuga kõne

CNNi teatel ütles Clinton esinedes, et talle meeldib rahva ees olla, kuid parema meelega oleks ta Valges Majas.

Hillary Clinton / Ben Margot/AP/Scanpix

Clinton käsitles oma kõnes eelkõige soolist võrdõiguslikkust, puudutades eraldi ka naiste õigusi. Naisteteema vahele mahtus teravaid repliike president Trumpi ja praeguse USA valitsuse aadressil, tehes kõnest üsna poliitilise.

NBC News teatel nimetas USA endine välisminister ja demokraatide presidendikandidaat Clinton vabariiklaste tervishoiureformi katastroofiks ning lisas, et selle läbikukkumine oli võit kõikide ameeriklaste jaoks.

Clintoni arvates on Trump ja ta meeskond liiga meestekeskne, sest nad langetavad naisi puudutavaid otsuseid ilma, et naisi oleks kaasatud. Clinton sõnas, et praegu on naisi Washingtoni valitsuskoridorides vähem kui viimastel kümnenditel on olnud.

Demokraadist Clinton tõi esile fakti, et kui Trump allkirjastas dokumendi, mille alusel saab USA rahastada arengumaades heategevusorganisatsioonide meditsiiniabi, siis ei olnud seal ühtegi naist, ainult mehed.

«Meid üllatas, et naiste tervist puudutavates küsimustes langetavad otsuseid vaid mehed,» lisas Clinton.

Business Insider rõhutas, et Clintonil õnnestus oma kõnes Trumpi ründamine hästi ja ta tegi seda kordagi president Trumpi nime mainimata.

Enne teisipäeval peetud kõnet märkasid newyorklased Hillary Clintonit ta New Yorgi kodu lähedases metsas jalutamas, kus ta käis sageli ka pärast möödunud aasta valimiskaotust.

Jaanuaris osales Hillary Clinton koos oma abikaasa, USA endise presidendi Bill Clintoniga Donald Trumpi ametisse astumise tseremoonial, kuid pärast valimisi ei ole ta eriti poliitilistel teemadel kõnelnud.

Huffington Post tõi esile Clintoni uuenenud välimuse, uue soengu ja rõivastiili. Endine presidendikandidaat kandis erksavärviliste pükskostüümide asemel lillelist pluusi ja nahkjakki, mida täiendasid tumedad püksid.

Moeekspertide ja psühholoogide arvates viitab stiilimuutus sellele, et Clinton on varasemaga võrreldes vabam, loovam ja ta on oma eluga rahul.