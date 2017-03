Islamiriik kasseerib inimkilbiks mitte langeda tahtvatelt süürlastelt 1000 dollarit

Seda olukorda kasutavad ära inimsmugeldajad, kellest suur osa on Islamiriigi džihadistid, kes kasseerivad inimkilbiks mitte langeda tahtvatelt ja linnast põgeneda soovijatelt 1000 dollarit, edastab The Independent.

Raqqa naised ja lapsed / Rodi Said/Reuters/Scanpix

Kurdidest võitlejad koos Süüria demokraatlike sõjajõududega on jõudnud Raqqast vaid kaheksa kilomeetri kaugusele. Liitlaste õhurünnakud on hävitanud linnalähedasi strateegilisi ehitisi nagu sillad, et Islamiriigi võitlejad ei saaks põgeneda.

Raqqas on lõksus umbes 300 000 inimest, kes ei tea, mida elu neile toob, sest sõjategevus liigub neile aina lähemale.

Raqqa elanikud / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Kuigi enda väljasmugeldamine suure rahasumma abil käib enamikule üle jõu, on siiski ka neid, kellel on maksta raha, et linnast eluga pääseda.

Inimsmugeldajad, kellest enamik kuulub Islamiriigi ridadesse ja kes soovivad hõlpsalt raha teenida, küsivad tsiviilelanikelt linnast pääsemise eest kuni 1000 dollarit, keskmiselt aga 300 – 500 dollarit.

Süüriast mõnda lähiriiki pääsemine läheb Raqqa elanikule maksma umbes 4000 dollarit, kui suurel osal sellist raha siiski ei ole.

Kuid pärast Raqqast pääsemist ei ole ohud veel möödas, sest laialdel aladel on Islamiriigi poolt pandud maamiine ja teisi lõhkekehasid, Islamiriigi kontrollpunktides võidakse neid arreteerida või keegi avab niiöelda sõbraliku tule ja põgenikud hukuvad.

Need raqqalased, kes kuidagi jõuavad Süüria demokraatlike võitlejate juurde, ei pruugita territooriumile lubada, kui neil ei ole näidata isikut tõendavat dokumenti, sest ollakse valvel nende suhtes, kes võivad olla Islamiriigi käsilased.

Süüria demokraatlikud relvajõud / Uncredited/AP/Scanpix

Islamiriigi käsu kohaselt peavad kõik Raqqasse jäänud mehed kandma džihadistidele omast riietust, et võitlejaid ja tsiviilelanikke oleks raske eristada ning linna jäänuid saaks kergema vaevaga inimkilbina kasutadad.

USA koos liitlastega käivitas Raqqas operatsiooni Euphrates Wrtah, mille eesmärgiks on see linn Islamiriigi võitlejatelt kätte saada, kuid samas on selle käigus saanud surma palju tsiviilisikuid.

Viimastel nädalatel on Islamiriigi võitlejad pidanud taganema nii Iraagis asuvast Mosulist kui Süüria Raqqast, nende viimaseks kantsiks on Ida-Süürias asuv Deir Ez Zori.

Kuigi Islamiriik on kaotanud alates 2014. aastast vallutatud alasid nii Iraagis kui Süürias, on nad seni globaalseks ohuks eelkõige suurlinnades toimunud ja tulevikus toimuda võuivate terrorirünnakute tõttu.