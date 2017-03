Mehhiko lääneosas leiti kaljulõhest kümme laipa

Colima kuberneri Jose Ignacio Peralta sõnul olid surnukehad sügaval jäärakus.

«Enamus kehadest oli tugevasti lagunenud ja mõnest järel ainult skelett,» kirjeldas kuberner ajakirjanikele. «Alustatud on uurimist. Praeguseks on leitud kümme laipa, kuid see on vaid esialgne info.»

Kõige tõenäolisemalt on taas tegemist mõne narkokartelli ohvrite matmispaigaga. Queseria asub Jalisco ja Colima osariikide piirialal.