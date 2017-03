Põhja-Iirimaa Coca-Cola tehase purkidest leiti inimväljaheidet

Coca-Cola firma esindajate teatel ei puuduta Põhja-Iirimaa tehase juhtum nende teisi tehaseid ja sealset toodangut, edastab belfasttelegraph.co.uk.

Coca-Cola purgid / Dylan Martinez/Reuters/Scanpix

Lisburni Coca-Cola tehase möödunud nädala öise vahetuse töö katkes ootamatult, kui Saksamaalt saabunud tühjad ja joogiga täitmist oodanud purgid masinasse kinni kiilusid ning töötajad leidsid neist purkidest inimväljaheidet.

«Pidime töö katkestama ja masina uuesti töökorda seadma, selleks kulus umbes 15 tundi. Kui tavaliselt saame tühjad purgid kuskilt Ühendkuningriigist, siis nüüd saabusid need tõenäoliselt Saksamaalt,» teatas Lisburni tehase esindaja.

Ta lisas, et Euroopas liiguvad jutud põgenike kohta, kes salaja kaubaautodes pikki vahemaid läbivad ja tühje plekkpurke «käimlana» kasutavad.

«Meie jaoks oli see ebameeldiv, samas saame aru, et põgenikud on olnud keerulises olukorras. Kus need inimesed nüüd olla võivad?» küsis esindaja.

Lisburni tehase allika teatel saabusid ehmatust tekitanud Coca-Cola purgid neile ilma kaaneta, purgid kaanetatakse alles pärast seda, kui jook on sisse pandud. Nimetatud partii oleks pidanud minema müüki Põhja-Iirimaal.

Coca Cola firma Põhja-Iirimaa esindaja Amanda Grehani sõnul oleks olnud katastroof, kui need väljaheitega purgid oleks Coca-Colaga täidetud ja need oleks müüki jõudnud.

«Coca-Cola tootmine on Põhja-Iirimaa jaoks tähtis äri ja me teeme kõik, et tulevikus sellised juhtumid ei korduks. Tundub, et nüüdse juhtumiga on seotud illegaalsed immigrandid, kes peitsid end neid tühje purke vedanud veoautos ja kasutasid purke WCna,» selgitas Grehan.

Ta lisas, et põgenikke ei ole mõtet süüdistada, pigem tuleks neid aidata.

Põhja-Iirimaa politsei teatel uuritakse koostöös Coca-Cola firmaga saastunud purkide juhtumit ning senistel andmetel ei ole seal saastunud Coca-Cola tooteid müügile jõudnud.