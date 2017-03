Algab Donald Trumpi piirimüüri «iludusvõistlus»

Kriitikute sõnul olevat piirimüüri projekt kombinatsioon Trumpile omasest, milleks on ta kiindumus iludusvõistlustesse ja tõsielusarjadesse ning ksenofoobia, edastab The Guardian.

Mehhiko- ja USA vaheline piiritara Ciudad Juarezi ja New Mexico vahel / © Jose Luis Gonzalez / Reuters/REUTERS/Scanpix

Pärast esimest vooru sõelutakse välja parimad, nagu iludusvõistlusel ja nemad jäävad võistlema finaalikoha pärast.

Kui esmalt anti firmadele aega oma piirimüüri ideed ja joonised välja käia 29. märtsini, siis nüüd pikendati seda nädala võrra.

Pärast kahte väljalangemisvooru kogunevad vähesed sõelale jäänud Californiasse San Diegosse, kus nad peavad ehitama nende poolt välja pakutud disaini ja jooniste järgi üheksa meetri pikkuse piiritara prototüübi ning veel ühe lõigu, mida testivad ja kontrollivad USA valitsuse esindajad ja ehitusinsenerid, kellel on õigus seda ka lõhkuda.

Kriitikute sõnul meenutab see iludusvõistluse trikoovooru, millele järgneb tõsielusaate «The Apprentice» väljakutse. Need firmad, mis suudavad Trumpi ja valitsusesindajate karmi kriitika välja kannatada, võivad end võitjateks lugeda.

Valitsuse esmases teates firmadele oli, et piirimüür peab olema kõrge ja betoonist, kuid hiljem lisati, et võib kasutada ka teisi ehitusmaterjale.

Projekti nõudmisteks on, et piirimüür peab olema silmale ilus vaadata, kuid samas ka vastupidav, tugev, kõrge ja kaitsev ning sellel peab olema takistus, mis ei võimalda üle ronida. Võistlusväliselt on välja pakutud erinevaid variante, mille seas on ka laevakonteineritest piiritara.

Trumpi piirimüüri vastu ei ole seni huvi ilmutanud suured rahvusvahelised firmad, millel on ressursse, et 1600–kilomeetrine ja oletatavalt 21 miljardit dollarit maksva minev projekt ellu viia. Oletatakse, et sellised firmad ei tunne müüri vastu huvi, kuna selle rahastamine võib keeruliseks osutuda, samuti on see projekt väga politiseeritud.

On neid poliitikuid, kelle arvates ei pruugi Trumpi müüriidee jõuda San Diegosse ehitatavatest prototüüpidest kaugemale.

Hiljuti tehtud küsitluse kohaselt ei poolda 62 protsenti ameeriklastest USA-Mehhiko piirile uue kaitsemüüri püstitamist.

USA ja Mehhiko vaheline piiritara / JORGE DUENES/REUTERS/Scanpix

Piirimüüri rajamine puudutab ka Mehhikot, sest valitsus andis sealsetele firmadele hoiatuse, et nende firmade maine saab kahjustada ja neid võivad ees oodata rasked ajad, kui nad Trumpi piirimüüri vastu huvi ilmutavad ja võistlusele oma pakkumise teevad.

USA ja Mehhiko vahel kulgev piiritara / EDGARD GARRIDO/REUTERS/SCANPIX

Ka Mehhiko katoliku kirik hoiatas, et kõik Mehhiko firmad ja firmaomanikud, kes Trumpi tara rajamisele nõu, jõu ja materjaliga kaasa aitavad, on riigireeturid.

Siiski leidub neid Mehhiko ja ka USA firmasid, mille omanikud ja juhid on rohkem huvitatud firma ja töötajate heaolust kui moraalist ja poliitikast.

Üks neist on Oregonis asuv Cascade Coil, mille juhi Ron Schoenheiti teatel on Trumpi taraplaan nagu «taevane õnnistus», sest ta tahab võistlusel osaleda ja loodab oma firma edule. Viimasel kahel aastal on firmal vähem tööd olnud ja ta on pidanud osa töötajaid vallandama.

Nii USAs kui Mehhikos on sellel aastal olnud väljaastumisi, millega Trumpi tara vastu meelt avaldatakse, kuna see piirimüür on liiga kulukas ja tegelikult ei takistad illegaalidel USAsse jõudmist. Mehhiklased peavad seda kaitsemüüri solvanguks, sest Trumpi ajastul peetakse neid kõiki narkoärikateks ja vägistajateks, kelle elu eesmärgiks oleks nagu iga hinna eest USAsse sisserändamine.