Brexiti-minister: me ei šantažeerinud kedagi

Davis ütles BBC-le, et lahkumisprotsessi käivitanud peaminister Theresa May kirjas väljendati selgelt soovi jätkata ELiga koostööd paljudes valdkondades, sealhulgas julgeoleku alal.

«Me soovime kokkulepet ja ta rõhutas, et kui kokkulepet ei sünni, on see halb mõlemale poolele. Minu arvates on täiesti mõistlik seda rõhutada ja see ei ole mingil moel ähvardus,» ütles Davis.