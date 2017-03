Galerii: Kaheksa maailma kõige hämmastavamat kunstiröövi

-Kadunud Mona Lisa naeratus

Maailma kõige kuulsam portree, Leonardo da Vinci «Mona Lisa», varastati 1911. aastal. Noor itaallane Vincenzo Peruggia tõmbas selga Prantsusmaal asuva Louvre’i muuseumi töötajate riietuse ja peitis selle suhteliselt väikese maali jaki alla. «Mona Lisa» ilmus taas avalikkusesse 1913. aastal, mil üks kunstikaupleja teavitas selle asukohast politseid.

-Kõige sagedamini varastatud maal maailmas

Rembranti portreemaali Jacques III de Gheynist ei varastatud Suurbritannia Dulwichi kunstgaleriist mitte üks, vaid neli korda- aastatel 1966, 1973, 1981 ja 1986. Seetõttu on maal saanud hüüdnimeks Kaasavõtu-Rembrant. Õnneks leiti maal peale igat vargust üles.

-Bostoni kunstirööv on siiani müsteerium

USA Bostoni Isabella Steward Gardneri-nimelisest muuseumist varastati 1990. aastal 13 maali. Kaks politseinikeks maskeerunud meest murdsid muuseumihoonesse sisse ja viisid endaga kaasa 13 maali. Nende hulgas olid Edouard Manet «Chez Tortoni» ja Jan Vermeeri «Kontsert». Maalide tühjad pildiraamid ripuvad muuseumi seintel siiani.

-Hämmastav Van Gogh vargus

1991. aastal õnnestus ühel mehel ennast märkamatult Hollandi pealinna Amsterdami Van Gogh muuseumi tualetti lukustada. Valvuri abiga viis ta minema 20 Van Gogh maali. Politseil õnnestus siiski saak vaid tund hiljem põgenemisauto pagasnikust kätte saada. Vargad leiti mõni kuu hiljem.

-Da Vinci, mis kadus aastateks

Leonardo da Vinci «Yarnwinderi Madonna», mille hinnanguline väärtus on 70 miljonit eurot varastati ühest Šoti lossist 2003. aastal. Kaks varast sisenesid lossis avatud näitusele turistidena, said jagu sealsest turvamehest ja põgenesid 70 miljoni eurose saagiga. See avastati alles 2007. aastal Glasgows aset leidnud reidi käigus.

-Relvastatud rünnak Munchi muuseumile

Norra pealinnast Oslost varastati 2004. aastal Edvard Munchi «Karje» ja «Madonna». Kaks relvastatud röövlit sisenesid Munchi muuseumi ja rebisid maalid mitme pealtnägija silme all seintelt ning põgenesid. Politsei sai kaks kuulsat maali kätte, kuid juhtumi käigus «Karje»-le tekitatud kahju pole kunagi õnnestunud täielikult parandada.

-Euroopa suurim kunstirööv

2008. aastal viisid vargad endaga kaasa neli maali, mille koguväärtus on ligikaudu 170 miljonit eurot. Šveitsi linna Zürichi Bührle kollektsioonist viidi kaasa Paul Cézanne’i «Poiss punases», Edgar Degas «Ludovic Lepic ja tema tütred», Vincent van Gogh «Õitsevad kastanioksad» ja Claude Monet «Moonipõllud Vétheuili lähedal». Need kõik leiti hiljem üles.

-Sajakilose mündi vargus Berliinis

Sel kuul varastati Saksamaa pealinna Berliini Bode muuseumist hiiglasuur kuldmünt. Saja kilo kulla väärtus üksi on veidi vähem kui neli miljonit eurot. Arvatakse, et vargad said muuseumi sisse läbi akna. 53cm pikk ja 3cm paks kuldmünt «Suur vahtraleht» oli pärit Kanadast ja selle peale oli graveeritud Briti kuninganna Elizabeth II portree.

Norman Rockwelli maal

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas täna, et leidis üles Norman Rockwelli 1919. aastast pärineva maali, mis varastati 40 aasta eest ühest New Jersey kodust.

Maal, mida on pealkirjastatud nii «Laiskvorsti» kui «Magava poisina kõplaga», kaunistas 1919. aasta 6. septembril ajalehe Saturday Evening Post kaant.

Õlimaal varastati 1976. aastal ühest Philadelphia Cherry Hilli eeslinna majast murdvarguse käigus koos mitme teise esemega.

Maali nüüdseks surnud omanike tütar Susan Murta kiitis FBI head tööd. Teose väärtust hinnatakse rohkem kui miljonile dollarile.Maali ülesleidmise üksikasju ei ole avaldatud.