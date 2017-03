Putin: Venemaa ei kavatse USA-ga Arktikas võistelda ega sõdida

«Me ei kavatse sõdida ega võistelda siin USA-ga,» ütles Putin Arhangelskis rahvusvahelisel Arktika-foorumil esinedes.

Samas peavad Moskva ja Washington tegema rahvusvahelise kogukonna huvides sõjalist koostööd, arvas president.

«Venemaa ja USA on suurimad tuumariigid, meil on planeedi ja rahvusvahelise kogukonna ees julgeolekuküsimuses eriline vastutus. Ja loomulikult, mida kiiremini me USA-ga sõjalise koostöö paika saame, seda parem,» sõnas ta.