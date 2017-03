Kreml palkas tuhat inimest Clintoni vastu libauudiseid levitama

Demokraadist senaator Mark Warner ja Senati Julgeolekukomitee esimees vabariiklane senaator Richard Burr esinesid täna pressikonverentsil, et avaldada julgeolekukuulamiste esimesed tulemused.

«Me teame juba häkkimisest ja leketest, kuid mis mind endise IT-mehena muretsema paneb, on see, et Venemaa palgal töötas üle tuhande internetitrolli, et võtta üle arvuteid, tootmaks kindlatele piirkondadele suunatud libauudiseid,» sõnas Warner.

«Välisjõul õnnestus edukalt kaaperdada kõige olulisem demokraatlik protsess, presidendivalimised, ja selle käigus eelistada ühte kandidaati teisele,» jätkas senaator.

Kõik Warneri nimetatud võtmeosariigid – Wisconsin, Michigan ja Pennsylvania – langesid valimistel napilt ja üllatavalt Trumpi saagiks.

Senati komitee uurib nüüd, kas Trumpi kampaaniameeskond tegi koostööd internetitrollide palkamisel.

Warner ja Burr rõhutasid, et hoolimata parteidevahelistest pingetest töötavad nad ilma erimeelsusteta juurdluse aitamise nimel.

Burr keeldus paljastamast juurdluse üksikasju, kuid avaldas, et komitee on kuulanud juba Trumpi endist julgeolekuülemat Mike Flynni, kes lahkus ametist võõrvõimudega sidemete omamise tõttu.

Vene president Vladimir Putin aga eitas täna igasugust sekkumist USA presidendivalimistesse.

«Loe mu huultelt: ei,» vastas Putin küsimusele, kas Venemaal oli roll USA valimiste mõjutamisel.

Tegemist on Putini esimese otsese süüdistuste eitamisega Trumpi ametisse astumisest alates.