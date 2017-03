Pooled Taani tagasilükatud asüülitaotlused sisaldasid valeandmeid

Telejaama TV2 teatel näitavad uuringu tulemused, et 500 Taani asüülitaotluste komiteele esitatud asüülitaotlusest üle pooled sisaldavad kas osaliselt või täielikult valeinformatsiooni.

«Mõned inimesed räägivad lugusid, mis ei haaku tegeliku eluga. Seletused lihtsalt ei pea vett,» sõnas Taani migratsioonibüroo asejuht Adres Dorph.

2016. aasta viimase kolme kuu jooksul esitatud 2400 asüülitaotlusest ligi pooled lükati tagasi. Paljudes neis oli Dorphi sõnul probleeme usaldusväärsusega.

«See ei ole ebatavaline, et me kuuleme, et koduriigis on nende elud ohus. Asi ongi ju selles – kas keegi on tagakiusatud või mitte, seega on see väga tavaline lugu,» sõnas Dorph.

Aga kui ametnikud soovisid täiendavat informatsiooni selgitamaks, miks täpselt nende elud ohus on, ei paistnud vastused klappivat.

Taani migratsioonibüroo korraldab asüülitahtjatega pikkasid intervjuusid.

Dorphi sõnul järgivad paljud asüülitahtjad valmis mõeldud vormelit, mida nähakse õige moodusena asüüli taotlemisel: «Võib öelda, et koorub välja teatav muster.»

Migratsioonibüroo asejuhi sõnul ei saa olla kindel, et kõik võltsingud ka päevavalgele jõuavad.