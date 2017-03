Suurbritannia vahetab välja kõik ELi seadused

Brexiti ministri David Davise sõnul peab valitsus kõvasti pingutama, et Euroopa Liidust lahkumine ei tooks kaasa n-ö juriidilist musta auku ehk olukorda, kus mõned valdkonnad jäävad seadustega katmata, vahendas ERRi uudisteportaal. Davise sõnul lõpetati äsja vastu võetud seadusega Euroopa Liidu seaduste ülimuslikkus Ühendkuningriigis.

Ettevalmistamisel olevad seadused aga peavad tagama, et Ühendkuningriigi ärikliima jääks firmade jaoks meeldivaks ning töötajad ei peaks muretsema oma staatuse pärast.

Davise sõnul ei kavatse Ühendkuningriik lahkumisläbirääkimistel tüli norida, sama lubab Euroopa Liidu poolt Euroopa Parlamendi Brexiti kõneluste juht Guy Verhofstadt.

Peaminister Theresa May aga teatas, et Brexit suurendab oluliselt Ühendkuningriigi piirkondlike omavalitsuste otsustusõigust, ilmselt loodab May sel teel vähendada šotlaste soovi kuningriigist lahku lüüa.