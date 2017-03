Lõuna-Aafrika Vabariigi president vallandas rahandusministri

Gordhani vahetas välja siseasjade minister Malusi Gigaba.

Avalduses märgiti, et tegemist on sammuga, mille eesmärgiks on tuua kaasa radikaalsed muutused, mis on vajalikud vaestele ja töölisklassile antud parema elu lubaduste reaalsuseks muutmiseks.

Meedia hinnangul on tegemist võimuvõitlusega ja see võib lõhki ajada valitseva erakonna Aafrika Rahvuskongressi (ANC).

Valitsusele muu hulgas raiskamist ette heitnud Gordhan vallandati pärast kuid kestnud vastasseisu Zumaga.

Surve Zumale kasvas seoses uute korruptsioonisüüdistuste ilmnemisega novembri algul. LAV-i korruptsioonitõrjeamet kahtlustab presidenti võimalikus kriminaalses tegevuses seoses Zuma suhetega Gupta äriperekonnaga.

Gupta perekonda kuuluvad vennad Ajay, Atul ja Rajesh, kes rajasid pärast LAV-i saabumist 1990. aastate algul riigis äriimpeeriumi, kuhu kuuluvad kaevandus-, transpordi-, tehnoloogia- ja meediafirmad. Zuma üks poegadest - Duduzane - on nende äripartner.