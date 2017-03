USA armee sai lisavolitusi õhurünnakuteks Somaalias

USA toetab Somaalia armeed võitluses terrorirühmitusega Al-Shabaab.

Trumpi otsus annab armeele õiguse sooritada õhurünnakuid ilma kõrgema taseme heakskiiduta ning võimaldab tõhusamalt toetada Somaalia ja Aafrika Liidu vägesid. Otsustusvabadust saab eelkõige juurde USA Aafrika väejuhatuse (AFRICOM) ülem kindral Thomas Waldhauser.

«President kiitis heaks kaitseministeeriumi ettepaneku võimaldada tõhusamat toetust Aafrika Liidu vägedele ja Somaalia julgeolekujõududele,» ütles Pentagoni eestkõneleja mereväekapten Jeff Davis.

«Kõnealune lisatoetus tagab, et Al-Shabaabile ei jää enam ühtegi turvalist varjupaika, kust korraldada rünnakuid USA kodanike või Ühendriikide huvide vastu regioonis,» lisas Davis.

Aafrika Liidu väed tõrjusid terrorivõrgustikuga Al-Qaeda seotud Al-Shabaabi pealinnast Muqdishost välja 2011. aasta augustis, ent mässuliste kontrolli all on endiselt mitu maapiirkonda ning nad on võimelised korraldama rünnakuid linnakeskustes.

Ühendriigid on korraldanud viimastel aastatel Al-Shabaabi liidrite vastu Somaalias ridamisi droonirünnakuid. 2014. aasta septembris hukkus USA droonilöögis äärmusrühmituse juht Ahmed Abdi Godane. Märtsi alguses sai Aafrika Liidu ja Somaalia üksuste rünnakus äärmusrühmituse laagrile surma vähemalt 57 mässulist.