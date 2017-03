Pildid ja video: Põhja-Koreas kinnihoitud malaislased jõudsid koju

Möödunud kuul tapeti Malaisias Kuala Lumpuris Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uni poolvend Kim Jong-nam ning pärast seda ei lubanud mõlemad riigid teise riigi kodanikke lahkuda, edastab BBC.

Kim Jong-nam

Põhja-Korea ja Malaisia jõudsid nüüd kodanike tagasisaamise suhtes kokkuleppele, lisaks andis Malaisia Kim Jong-nami surnukeha välja Põhja-Koreale.

Põhja-Koreas kinni peetud malaislased, kes on diplomaadid ja nende pereliikmed, jõudsid koju

Lääneriikide ja Lõuna-Korea andmetel võis Kim Jong-nami surma taga olla Põhja-Korea võimukandjad eesotsas riigijuhi Kim Jong-uniga.

Põhja-Korea endise juhi, 2011. aastal surnud Kim Jong-ili vanem poeg Kim Jong-nam põgenes Põhja-Koreast ja elas aastaid Hiina erihalduspiirkonnas Macaus ja Malaisias, kuna oli oma perekonna «must lammas» ja temast ei tehtud riigijuhti.

Põhja-Korea hoidis kinni isikuid, kes olid Malaisia diplomaadid ja nende pereliikmed, kaasa arvatud 37-aastane Malaisia konsul Pyongyangis Mohd Nor Azrin Md Zain.

Malaislased toodi Põhja-Koreast ära Malaisia õhujõudude lennukiga.

Põhja-Korea liidri poolvend kaotas Malaisias elu 12.veebruaril, kui teda Kuala Lumpuri lennujaamas piserdati ohtliku ainega, tal tekkisid terviseprobleemid ja ta suri.

Pyongyang nõudis Malaisialt Kim Jong-nami surnukeha väljaandmist, kuid Malaisia võimud teatasid, et nad uurivad juhtumit ja teevad surnukehale lahkamise. Võimud selgitasid, et neil on õigus teha lahkamine, kuna Kim hukkus Malaisias ja pärast seda antakse surnukeha Hiinas elavale perekonnale, mitte Põhja-Korea võimudele

Põhja-Korea ja Malaisia vahel lahvatas diplomaatiline sõnasõda, milles Malaisias resideerunud Põhja-Korea suursaadik Kang Chol süüdistas Malaisia võime juhtunu kohta valetamises ja pooltõdede levitamises.

Põhja-Korea suursaadik Malaisias Kang Chol

Põhja-Korea tõi Kang Choli Malaisiast ära, Malaisia kutsus tagasi oma suursaadiku Põhja-Koreast.

Pyongyang teatas siis, et ei luba riigist lahkuda mitte ühelgi malaislasel, kuni olukord on lahendatud. Malaisia peaminister Najib Razak teatas, et malaislased jäid Põhja-Korea pantvangi.

Kuala Lumpur vastas sellega, et ei lubanud põhjakorealastel Malaisiast lahkuda.

Malaisia võimud nimetasid nüüd oma kodanike Põhja-Koreast tagasi jõudmist diplomaatiliseks võiduks.

«Malaisia kasutab olukordade lahendamiseks alati diplomaatiat, ka sel korral aitas see meie kodanikke,» lausus Malaisia välisminister Anifah Aman Kuala Lumpuri lennujaamas esinedes.

Kim Jong-nami pere oli varem Macaus, kuid nüüd teadmata asukohas, kuna nad kardavad oma elu pärast. Kim Jong-nami poeg Kim Han-sol tegi selle kuu alguses videopöördumise, milles teatas, et tema, ta õde ja ema peidavad end Põhja-Korea võimude eest.