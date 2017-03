Trumpi endine julgeolekunõunik nõuab Vene sidemetest rääkimise eest immuniteeti

Väljaande Wall Street Journal tegi Flynn Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) ning USA Kongressi luurekomisjonidele vastava ettepaneku, kuid WSJ teatel pole keegi seda vastu võtnud.

Trumpi presidendikampaania aegsest nõunikust Flynnist sai hiljem Valges Majas üks Trumpi peamisi meeskonnaliikmeid.

Pole selge, kas Flynn pakkus välja, et räägib mõnest Trumpiga seotud konkreetsest juhtumist või on see katse sellest olukorrast väljapääsu, kuhu ta on sattunud. Flynn pidi tagasi astuma, kui tuli välja, et on nii Trumpile kui ka teistele Valge Maja asukatele andnud ebaõiget infot selle kohta, milliseid vestlust ta Vene suursaadikuga USAs telefonitsi pidas.