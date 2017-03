Pildid ja video: 90-aastane Briti sõjaveteran otsustas hakata naiseks

90-aastase Teise maailmasõja veterani, kes nüüd kannab nime Patricia Davies, sõnul teadis ta juba lapsena, et ta ei ole mees, vaid naine, edastab metro.co.uk.

Patricia Davies / Mikey Jones/Mercury Press/Caters News Agency/Scanpix

Leicestershire’i väikekülas elav Davies tundis end juba kolmeaastasena tüdrukuna, kuid tal kulus 87 aastat, et astuda lõplik samma ja saada naiseks.

Oma eesnime Peterist Patriciaks muutnu sõnul kartis ta inimeste reageeringut ja häbistamist, mille tõttu ta surus aastakümneid alla seda, kes ta tegelikult on.

Naiseks saanu sõnul saadeti ta noorusajal kõik, kes ei olnud oma soos kindlad, elektrišokiravile ja ta ei soovinud seda.

Peter Davies oli 63 aastat abielus, kuid ta abikaasa suri kuus aastat tagasi. Naine teadis mehe saladust ning lubas tal enda kleite ja ehteid kanda. Samuti teadis ta soovi sugu muuta perearst, kes kirjutas talle hormoonravimeid, kaasa arvatud östrogeeni, et ta välimuselt naiselikumaks muutuks.

«Ma ei olnud õnnetu, sest igas asja on oma positiivne pool ja ma ei kaotanud aastate jooksul, mil ma ei saanud olla mina ise, oma huumorimeelt. Inimesed ei saanud varem aru, kes on transsoolised,» selgitas Davies.

Aastatel 1945 – 1948 oli Peter Davies Briti sõjaväes, teenides Ida-Aasias, Indias, Ida-Aafrikas ja Palestiinas. Ta ei paljastanud seal oma tegelikku olemust, sai ülesannetega edukalt hakkama ja on seni oma sõjaväelase karjääri üle uhke.

«Liitusin Briti armeega Teise maailmasõja lõpus, võimalik et natsid kuuslid sellest ja andsid alla,» muigas inglane.

Pärast sõjaväest lahkumist töötas Davies fotograafina ning esmakordselt kuulis ta transsoolisusest 1970. aastatel telesaatest ja ta sai kohe aru, et see käib ka tema kohta.

Davies on alates sellest transsooliste ühenduse liige, hiljem liitus ka naisteorganisatsiooniga. Oma kodukülas on ta ainus transsooline inimene, kuid kohalikud on ta võtnud omaks sellisena, nagu ta on ja teda ei ole ahistatud.