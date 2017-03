Tusk: me ei soovi britte karistada

Tuski kava näeb ette järkudes lähenemist, mille prioriteediks on seaduspärane lahkuminek 2019. aastal.

«Euroopa Ülemkogu jälgib tähelepanelikult edusamme ja teeb kindlaks, millal on jõutud sammudeni, mis võimaldavad minna edasi kõnelustele tulevaste suhete üle,» seisab avalikustatud kavas.

Kava saadetakse nüüd, kaks päeva pärast ametliku taotluse esitamist Brexitiks, ELi ülejäänud 27-le liikmesriigile.

Lepet tulevasteks kaubandussuheteks ei ole võimalik sõlmida enne Ühendkuningriigi lahkumist 2019. aastal.

«Läbirääkimistel võidakse ka määrata kindlaks üleminekulepped Euroopa Liidu huvides ning vastavalt vajadusele luua sildu tulevaste suhete raamistikule,» seisis dokumendis. Need aga peaksid kehtima piiratud aja ning vastavalt ELi reeglitele koos kehtivate ELi regulatoorsete-, eelarveliste-, järelevalve-, ning jõustamisinstrumentidega.

EL teeb kõik endast oleneva, et jõuda konstruktiivse Brexiti kokkuleppeni, kuid on valmis ka võimalikeks erimeelsusteks, lisati dokumendis.

Samas kinnitas Tusk, et EL27 ei soovi Ühendkuningriiki karistada. «Brexit on ise juba piisav karistus,» säutus Tusk Twitteris. «Päras enam kui 40 aastat koos, võlgneme teineteisele, et lahutus oleks võimalikult sujuv,» lisas Tusk.

