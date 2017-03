NATO välisministrid ei pääse alliansi rahastamise küsimusest

Jens Stoltenberg. / MARTIAL TREZZINI/AP/Scanpix

Stoltenberg lausus Brüsselis NATO peakorteris, et allianss seisab silmitsi üha jõulisemalt ennast kehtestava Venemaaga, kaosega Lähis-Idas ning terrorismiga alliansi liikmesmaade tänavatel.

Peasekretäri sõnul arutavad välisministrid transatlantilise sideme tugevdamist läbi õiglase koormajagamise ning edasisi samme terrorismivastases võitluses.

«Aastaid kestnud kärbete järel oleme hakanud kaitsekulutusi tõstma,» ütles Norra ekspeaminister, kelle sõnul valmistavad välisministrid täna ette NATO tippkohtumist Brüsselis 25. mail, kuhu on oodata ka USA presidenti Donald Trumpi.

Tippkohtumise peateemadeks nimetas Stoltenberg õiglast koormajagamist transatlantilise sideme tugevana hoidmiseks ning NATO jõupingutusi stabiilsuse tagamisel ning võitluses terrorismi vastu.

Stoltenbergi sõnul arutavad välisministrid täna lõunasöögi ajal koos Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Federica Mogherini ning Rootsi ja Soome välisministritega suhteid Venemaaga.

«Meil on Venemaa suhtes ühine positsioon: tugev kaitse ja heidutus ühendatuna dialoogiga ning me viime oma otsuseid ellu mõlema puhul,» ütles peasekretär.

Stoltenbergi sõnul lõpetavad välisministrid kohtumise NATO-Ukraina komisjoni istungiga. «See on jõuline märk meie jätkuvast toetusest Ukrainale. Meie toetus on nii poliitiline kui ka praktiline,» sõnas ta, lisades, et NATO pakub Kiievile toetust küberkaitse, sõjalise juhtimise ning sõdurite taastusravi alal.

Tillerson: kohtumisel on kolm peateemat

Rex Tillerson / NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

Esimest korda NATO peakorterit külastav USA välisminister Rex Tillerson ütles välisministrite kohtumisele saabudes, et NATO-l peavad olema oma missiooni täitmiseks kõik vajalikud ressursid.

Tillerson ütles, et NATO rahastamine on üks kolmest peateemast, mida välisministrid täna arutavad.

Teiseks arutatakse kohtumisel seda, kuidas tõhustada veelgi NATO praegust tegevust terrorismi vastu, sõnas ta. «Meie lõppeesmärk peab olema tuua Lähis-Itta rahu,» lausus Tillerson.

Kolmanda teemana arutavad välisministrid tema sõnul NATO sõjalist kohalolekut Euroopas, eriti Ida-Euroopas vastuseks Venemaa agressioonile Ukraina vastu. Lisaks räägitakse NATO 25. mai tippkohtumise päevakorrast, ütles USA välisminister.

Britid lubavad vaatamata Brexitile Euroopat kaitsta

Boris Johnson. / DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Briti välisminister Boris Johnson ütles täna hommikul NATO välisministrite kohtumisele saabudes, et Ühendkuningriigi pühendumus Euroopa kaitsele on tingimusteta ning see ei ole läbirääkimishoob.

Johnson ütles, et välisministrid arutavad tänasel kohtumisel uusi väljakutseid ning NATO kohandumist muutunud julgeolekukeskkonnaga. «Venemaa teeb igasuguseid pahandusi Lääne-Balkanil ja mujal,» lausus ta.

Johnson rõhutas, et liikmesriigid peavad NATOt korralikult rahastama. «Me oleme pühendunud kahe protsendi eraldamisele kaitsekulutusteks ning tagame, et sellest 20 protsenti läheb uuele varustusele,» ütles Johnson.

Johnsoni sõnul kavatseb tema kodumaa suurendada kaitsekulutusi järgnevatel aastatel igal aastal.

Mikser kohtub eraldi Briti ja Türgi välisministriga

Sven Mikser / Liis Treimann

Eesti välisministeerium nimetas tänase kohtumise peateemadeks alliansi kohandumist muutunud julgeolekuolukorraga, NATO tegevust terrorismivastases võitluses, poliitikat Venemaa suunal ning olukorda Ukrainas.

Kohtumisel osalev välisminister Sven Mikser kohtub välisministeeriumi pressiteenistuse teatel eraldi Ühendkuningriigi välisministri Boris Johnsoni ja Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğluga.