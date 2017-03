Savtšenko: Krimmi konflikt võib viia kolmanda maailmasõjani

«Et see olukord seal lahendada ning sõda lõpetada, peaksid endast kõik võimaliku andma mitte ainult Ukraina poliitikud, vaid ka Euroopa ja Vene ametivõimud. Sest see võib meid viia kolmanda maailmasõjani,» ütles Savtšenko.

Ta rõhutas, et on väga enesekriitiline. «Minu peamiseks eesmärgiks on tuua koju Ukraina poliitvangid Vene Föderatsioonist ja kinnipeetavad okupeeritud Ukraina aladelt.»

Savtšenko saabus Eestisse Euroopa Parlamendi liikme Marju Lauristini initsiatiivil. Lauristin selgitas, kuidas ristusid tema teed Ukraina parlamendiliikme ja endise Vene poliitvangi Nadja Savtšenkoga.

Pildil Marju Lauristin. Foto: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Kuidas Nadja Savtšenko siia sattus, miks te ta siia tõite?

Nadja Savtšenko on ju suur Ukraina sümbol. Kui ta oli vangis, moodustasime talle toetusgrupi ja korraldasime hulga aktsioone, demonstreerisime tema piltidega europarlamendi koridorides ja nõudsime talle vabadust.

Kui ta lõpuks vabadusse pääses, hakkas ta sümboliseerima ka seda, et me oleme tõepoolest midagi ära teinud. Savtšenko on nüüd ju Ukraina parlamendi liige ja selles rollis tuli ta europarlamenti meile külla. Meil tuli jutuks, et kas ta on Eestis käinud ja mida Eesti võiks teha ning kuidas kõige paremini aidata.

Tema üks muredest oli meedia, sest meediavabadus on Ukrainas probleem. Seepeale mainis ta õppereisi või koolitust ajakirjanikele. Jutuajamise käigus nüüdne Eesti külastamise idee tekkiski. Tema leidis need inimesed, kes vajasid sellist toetust, abi ja koolitust. Meie Eesti delegatsioon Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast korraldas sõidu, kohtumise ajakirjanike ja Eesti televisiooniga.

Siia toodud ajakirjanikud töötavad põhimõtteliselt rindejoonel. Meie ei kujuta seda ette ja nemad aitavad seda olukorda mõista. Savtšenko tuli nendega kaasa. Mulle tundus väga tore võimalus näidata talle Eestit ja tutvustada meie ühiskonda.

Kas Vene meedia on samuti teie tegemiste vastu huvi tundnud?

Ei ole. Tegu ei ole ka ametliku visiidiga. Ta on siin minu külalisena.

Kui palju olete rääkinud Krimmis ja Donbassis toimuvast?

Mitte ainult tema, aga ka sealsete ajakirjanike puhul torkas eelkõige silma nende pettumus Euroopa reaalse toe efektiivsuses.

Kas teil endal on ka kunagi plaanis minna ja külastada Nadja Savšenkot Ukrainas või käia temaga ära Krimmis?

Ei oska seda praegu küll ütelda. Muidugi nad kutsuvad. Ma olen ka Ukraina delegatsiooni liige. Ükskord tuleks ikka ära käia.