Soome kaitsepolitsei hoiatab noorpoliitikute värbamise eest

Supo teatas oma üleeile avaldatud aastaraportis, et välisriikide julgeolekuteenistused püüavad neid värvata üha nooremas eas veel enne, kui nad on asunud mõjukale kohale.

Raportis ei nimetata sellega seoses ühtegi konkreetset riiki ning Supo peadirektor Antti Pelttari ei soovinud kommenteerida, kui palju on taolisi juhtumeid lähiaastatel avastatud.

Nagu varasematelgi aastatel vältis Supo aastaraportis süüdistusi konkreetsete riikide suunas. Venemaad mainitakse värskes raportis korra kohe alguses, teatades, et Venemaa näeb Soomes huvitavat luuresihtmärki, kuid seda teevad ta teised suurvõimud.

Raportis on eraldi peatükk pühendatud küberluurele ning raporti koostajate sõnul on viimastel aastatel sagenenud kübervaenutegevus, mis on suunatud Soome välis- ja julgeolekupoliitika vastu. Raportis ei mainita sellega seoses ühtegi konkreetset riiki, kuid Soome päevaleht Helsingin Sanomat kirjutas hiljuti Venemaa rollist küberluuretegevuses.

Aastaraportis viidatakse ka terrorismiohule. Supo teatel sõitis möödunud aastal Soomest Süüriasse ja Iraaki üle 80 täiskasvanu ja kümneid alaealisi. Kaitsepolitsei hinnangul see probleem süveneb ning Soomest saabunud välisvõitlejad on andnud islamiradikaalidele infot Soome kohta.