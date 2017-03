Rootsi kaitseminister: Rootsi tehtud sammud mõjutavad otseselt Balti riike

Hultqvisti sõnul võtab Rootsi suurema vastutuse Läänemere regioonis. «Minu hinnangul teeb Rootsi palju, mis otseselt mõjutab Balti riike, kuna me paikneme lähestikku,» ütles minister.

Rootsi on teinud suuri sõjalisi investeeringuid Gotlandi saarel, mis on oluline terve Balti regiooni jaoks, selgitas Hultqvist. «Gotland on sõjastrateegiliselt selles Euroopa osas väga oluline. Seetõttu on oluline osaleda ühistel sõjaväeõppustel Läti armeega.»

Samuti on regiooni julgeoleku tagamiseks väga oluline küberjulgeolekuga tegelemine, ütles ta.

«Meil on ühised huvid - pikaajaline stabiilsus ja rahu. Selle saavutamiseks peame õppima, kuidas tulla toime kriisidega. Rootsi jääb väljapoole NATOt, kuid meie koostöö NATOga jätkub praegusel kujul. Me oleme tänulikud võimaluse eest osaleda nendel ühisõppustel, jagada informatsiooni ja arendada meie relvajõudude võimekust,» ütles Hultqvist.

«Me peame kohanema olemasoleva olukorraga ja olemasolev olukord on Krimmi poolsaar, Ida-Ukraina, mitmed õppused ja luure. See on uus julgeolekuolukord, millega meil tuleb toime tulla. Seega on Rootsi parlament otsustanud suurendada riigi sõjavõimekust ja investeeringuid,» lisas kaitseminister.