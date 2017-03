Saksa võimud tahavad ligipääsu asüülitaotlejate mobiiliandmetele

Valitsuse eelnõu, millega soovitakse riigi migratsiooniametile anda õigus töödelda asüülitaotlejate mobiiltelefonides sisalduvaid andmeid, peaks parlamenti jõudma 27. aprillil.

«Mobiiliandmete kogumine aitaks meil teha kindlaks passita asüülitaotlejate isikut ja päritolu,» ütles ameti juht Jutta Cordt intervjuus väljaandele Rheinische Post. «Selle infoga oleks lihtsam otsustada, kas taotlejal on seaduslik õigus varjupaika saada,» lisas Cordt.

Saksa opositsioonierakonnad nagu ka põgenike õiguste eest seisvad advokaadid ei soovi ametile taolist õigust anda.

Saksa andmekaitsevoliniku Andrea Vosshoffi hinnangul võib see olla põhiseadusega vastuolus. Vastava seisukoha esitas Vosshoff parlamendi siseasjade komisjonile.

Samuti on neid, kes leiavad, et kavandatud kujul poleks andmetöötlusel mingit mõtet. Nende sõnul peaksid mobiiliomanikud olema sisse lülitanud nende asukohta kindlaks määrava rakenduse ning valmis tegema koostööd Saksa võimudega.

«Ilma salasõnata on neil võrdlemisi vähe tehnoloogilisi võimalusi andmetele ligipääsuks,» ütles Deutsche Wellele Saksa IT-ajakirja c´t toimetaja Fabian Scherschel.

Ja isegi kui andmetele ligi pääsetakse, võtaks nende töötlemine ekspertide hinnangul kuid. See tähendaks, et asüülitaotlejate avaldusi poleks võimalik kiiresti läbi vaadata.

Lisaks juhivad eksperdid tähelepanu, et mobiiliandmete õiguses ei saa 100 protsenti kindel olla. Näiteks on võimalik jätta mulje, et asüülitaotleja saabus Süüriast, mis suurendaks tema varjupaiga saamise võimalusi, kuid tegelikult on taotluse esitaja turvaliseks kuulutatud riigist pärit majandusmigrant. Seetõttu tuleks mobiiliandmeid kinnitada veel teiste tõenditega.

Põgenike õiguste eest seisva MTÜ Pro Asyl esindaja Bernd Mesovic ütles, et mobiiliandmete kogumine ei anna infot, mis võimaldaks kinnitada asüülitaotleja tõelist isikut. Ka Mesovic pidas taolist kava põhiseadusvastaseks.