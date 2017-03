Liibüa: EL-i päästeoperatsioon julgustab migrante merd ületama

Euroopa Liit käivitas operatsiooni Sophia 2015. aastal, et peatada smugeldajad, kelle kaassüül on uppunud sajad kehvade paatidega Lõuna-Itaalia poole teele asunud migrandid.

Operatsioonil osalevate laevade ülesanne on smugeldajate paadid peatada ja hävitada, tegelikkuses aga päästetakse merehätta sattunud migrante, kellest paljud on alustanud teekonda Liibüast.

«Minu arvates on see Sophia operatsioon negatiivne. See ei ole positiivne. Lihtsalt sellepärast, et osalt nad julgustavad migratsiooni,» ütles Taher Siala Varssavist, kus ta kohtus Poola kolleegiga.

Liibüast on saanud Aafrika riikidest pärit põgenike tähtsaim ülesõidukoht teel Euroopasse.

Välisministri sõnul arvestasid migrandid varem ohtudega Itaaliasse Lampedusale või Pantelleriale jõudmiseni, nüüd aga kalkuleeritakse üksnes Liibüa ületamise ja Liibüa territoriaalvetest väljumise ohte.

«Sest siis korjavad laevad nad üles ja viivad ohutult Euroopasse,» sõnas minister ja soovitas EL-il operatsiooni kasuteguri üle järele mõelda.