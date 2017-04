Tormituuled hävitasid kuulsa Istanbuli vaatamisväärsuse

Lisaks sellele, et tuul on pühkinud minema ohtralt hiigelsuuri presidendivõimu propageerivad «Jah-kampaania» plakateid ja majade vahele kuivama riputatud pesu, purustasid tuuled Euroopa mandrit Aasiast lahutava Bosporuse lahe suudmes asuva kuulsa Neitsitorni, ühe Istanbuli tuntuimatest vaatamisväärsustest.

Ekspertide hinnangul on õnnetus Türgi turismi jaoks järjekordne suur löök – lisaks eurooplasi fašistiks sõimavale presidendile ning kasvavale aniisinapsi ehl rakı hinna tõusule.

Legend Neitsitormist on tuttav igale Istanbulis käinule. Oraakel olevat ühele Bütsantsi valitsejatest ennustatud, et tema tütar oma sünnipäeval maohammustuse tõttu sureb. Armastav isa ehitanud Bosporuse suudmes kaljule maja, kus tütar oleks madude eest kaitstud. Paraku ei õnnestunud printsessil oma saatuse eest põgeneda – tema sünnipäeval saabus kaljulossi kingituste hulgas puuviljakorv, mille sisse oli pugenud madu. Madu hammustas tütarlast ning surmaennustus läks täide.

Algselt oli majake kaljurahnul vaatluspunkt ja sõjaline kindlus, seda on kasutatud ka laevadelt lahe läbimise eest tasu maksmise nõudmiseks. Tänapäeval on Neitsitorn kuulus vaatamisväärsus, üks Istanbuli ilusamaid ja enim pildistatud objekte, mis töötab ühtlasi majakana, näidates teed lahte läbivatele laevadele. Seal on ka kuulus restoran ja peosaal.

Seni külastasid torni aastas miljonid turistid, kes rentisid paaditaksosid, et kahe kontinendi vahel romantiliselt õhtustada või lõunat süüa, nautides ühtlasi tee- või rakıklaasi taga Istanbuli ajaloolist panoraami mõlemal kaldal. Neitsitormis käivad pulmi pidamas eelkõige türgi ilmalikud paarid, kuna ka Türgi Vabariigi looja, paljude iidol Mustafa Kemal Atatürk, on samuti seal viibinud.

«Torn on lahe suudmes juba 5ndast sajandist,» pajatab reisifirma Yola devam ajaloolasest giid nukralt, soovimata oma täisnime avaldada. «Vaatasime õudusega, kuidas see tormis jupikaupa laiali vajus, kuni päris vette vajus. Nagu Türgi turism vähe veel kannatanud oleks, nüüd on seegi imeline vaatamisväärsus läinud. Saime täna juba gruppidelt kaks äraütlemist, nad soovisid Neitsitornis õhust süüa ja kõhutantsu nautida,» jätkas türklane.

«See on meile suur löök. Valitsus on meid raskustega silmitsi jätnud ja kusagilt pole abi loota. Niigi lammutatakse ulatuslikult ajaloolisi linnaosasid ja rõhutatakse liialt Türgi Osmanite ajalugu, nagu Bütsantsi või Roomat poleks eksisteerinudki,» kurdab ta.

Paadimees Hüseyin, kelle ametiks inimesi vett mööda Neitsitorni viia, näeb aga tulevikku helgemates värvides.

«President on juba rahvakoosolekul lubanud, et ehitab vana lossi asemel Neitsitorni kohale 6-korruselise mošee. Mina usaldan ja toetan teda sajaprotsendiliselt! See oli Allahi tahe, et torm Neitsitorni minema viis. Ongi parem, seal hakkab nii palju araabia külalisi käima, et minul, onul ja poegadel jätkub tööd surmani,» muheleb ta mõnusalt suitsu tehes.

Türklased hääletavad 16. aprilli referendumil konstitutsioonimuudatuse poolt või vastu. Paljud valijad aga pole uuringufirmade kinnitusel seni otsustanud ei «ei» ega «jaa» poolt ja võitlus on väga tasavägine. Iga suurem või väiksem õnnetus võib inimeste arvamust ühele või teisele poole kallutada.

Tormituulte poolt minema viidud Neitsitornil on potentsiaal saada niigi lõhestunud arvamusväljas referendumi otsustavaks kaalukeeleks.

Tegemist on fiktsiooni ja aprillinaljaga.