Galerii: üleujutused vaevavad Ida-Austraaliat

Rohkem kui kuuel suuremal jõel on vesi tõusnud üle kallaste, teadaolevalt on saanud surma kaks inimest. Mitmes linnas on kehtestatud häireolukord ning elanikud on roninud katustele, et oodata päästmist.

Sel nädalal üle Queenslandi osariigi liikunud tsüklon Debbie liigitati viiepalli skaalal tugevuselt neljanda kategooria tormi alla.

Üle 100 000 kodu on ilma vooluta.