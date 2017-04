Ungari alustas kampaaniaga «Peatagem Brüssel»

Ankeet pealkirjaga «Peatagem Brüssel!» saadetakse ungarlastele posti teel, ütles kõrge valitsusametnik Bence Tuzson kampaaniat ajakirjanikele tutvustades.

«Ungaril seisavad ees suured otsused ja võitlused. Ungari suudab võita vaid siis, kui tunneb kogu rahva toetust,» lausus Tuzson.

Ankeedis on kuus küsimust, milles tuntakse peamiselt huvi, mida peaks riik ELi immigratsiooni- ja majanduspoliitika suhtes ette võtma.

Üks küsimus kõlab näiteks: «Mida peaks Ungari tegema, kui Brüssel tahab hoolimata viimase aja terrorirünnakutest Euroopas ikka sundida Ungarit illegaalseid immigrante sisse laskma?»

Valida on järgmiste vastusevariantide vahel: «Illegaalseid immigrante tuleb hoida võimude kontrolli all, kuni nende asjus on otsus langetatud» ja «Me peaksime lubama illegaalsetel immigrantidel vabalt Ungaris ringi liikuda».

Peaminister Viktor Orbáni parempoolse valitsuse «Riiklik konsultatsioon 2017» on samm edasi eelmisel nädalal jõustunud reeglitest, millega lubatakse sisserändajaid piiridel konteinerlaagrites määramata aja kinni pidada.

Samalaadne riikliku konsultatsiooni kampaania viidi läbi ka 2015. aastal – siis küsiti leibkondade arvamust immigratsiooni ja terrorismi kohta.