Türgi: ligi 50 000 süürlast on naasnud Süüria põhjaossa

Türgi peaminister Binali Yıldırım kuulutas kolmapäeval Türgi sõjalise operatsiooni Süüria põhjaosas lõppenuks, ent Ankara sõnul jäävad selle väed esialgu naaberriiki. Türgis elab umbes kolm miljonit süüria põgenikku.

Çavuşoğlu ütles Türgi lääneosas Izmiris, et umbes 50 000 inimest on naasnud Türgist aladele, mille Türgi väed ja Süüria opositsioonivõitlejad on alates augustist Süüria põhjaosas äärmusrühmituselt Islamiriik (IS) vallutanud.

«Inimesed on hakanud nendele aladele naasma. Meie sõdurid on jätkuvalt seal ja meil on seal tööd teha. Me peame looma terrorismivaba tsooni. Peame tegema ära vajaliku töö, et saaksime anda julgeoleku tagamise üle kohalikele jõududele. Me jätkame oma tööd, muuhulgas väljaõpetamist ja varustamist,» lausus Türgi välisminister.

Türgi sõjalise operatsiooni kõrvaleesmärk oli tõrjuda tagasi Süüria põhjaosas IS-i vastu võideldes üha kaugemale tungivad kurdi rahvakaitseüksused (YPG). Süüria kurdid, kes moodustavad USA toetusega Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) peamise löögijõu, jätkavad riigi põhjaosas pealetungi IS-ile pühasõdalaste käes oleva Tabqa linna piiramisrõngasse võtmiseks.