Euroopa Liit pakkus Colombiale abi seoses ohvriterohke õnnetusega

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini ja Euroopa Komisjoni humanitaarabivolinik Christos Stylianides teatasid, et jälgivad sündmuste arengut suure tähelepanuga ja on valmis osutama mistahes abi, mis taolisel raskel ajal võib vaja minna.

"Meie mõtted on kõigi kannatanute ja päästetöötajatega, kes täidavad oma kohust sellistes rasketes tingimustes," märgiti teadaandes.

Colombia lõunaosas on äkktulvades ja mudavooludes surma saanud 206 inimest, vigastatuid on 400 ja ligi 220 inimest on kadunud, teatasid võimuesindajad ja Punane Rist.