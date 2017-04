Taani minister õhutab rahvast kahtlastest migrantidest teatama

Ministri avaldus oli reaktsiooniks telekanali TV2 saatele riigis viibivatest illegaalsetest immigrantidest. Støjberg lausus kanalile, et avalikkusel on kohustus aidata võimudel registreerimata uustulnukate jälgi ajada.

«Tegelikult julgustaksin ma täiesti tavalisi ja normaalseid taanlasi – näiteks kui nad on oma kohalikus pitsarestoranis ja nende meelest toimub tagaruumis midagi veidrat, sest seal käib palju inimesi, kes ei räägi üldse taani keelt – võtma võimudega ühendust,» kõneles minister. «Oleks utoopiline uskuda, et politsei jõuab Taanis igasse tagaruumi,» lisas ta.

Poliitiku kommentaar tuli TV2 saate peale, kus väideti, et eelmisel aastal said elamisloa puudumise tõttu süüdistuse rekordilised 1348 inimest.

«Asi on selguse saamises, kes Taanis elab,» lausus Støjberg. «Nii et ma arvan, et meil kõigil on kohustus millegi kahtlase korral võimudega ühendust võtta,» ütles taanlane.

Tema poliitilised vastased reageerisid väljaütlemisele kiiresti. Näiteks muutus sotsiaalkeskkonnas Twitter menukaks märksõna # anmeldenpizzabager ehk «teata pitsapagarist».