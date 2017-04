Prantsusmaal algas tänavaletõstmiste hooaeg

31. märtsi keskööl lõppenud vaherahul on otsene mõju tuhandetele inimestele üle kogu riigi – maa- ja kinnisvaraomanikud võivad nüüd probleemseid elanikke jõuga tänavale tõsta juhul, kui neil on selleks kohtu luba. Vaherahu ehk trêve hivernale algab uuesti 31. oktoobril.

Viimasel ajal on sunniviisiliste väljatõstmiste arv suurenenud, heategevusühingute andmeil oli neid tunamullu kokku 14 000. Paljud pered aga ei oota kohtutäiturite ilmumist ära ja lahkuvad lihtsalt niisama.

Probleemist puudutatud elanike jaoks loodud hädaabiliin «Allo prevention» teatas, et eelmisel aastal tõusis nende poole pöördunute arv seitsme protsendi võrra. Enamus neist pärinevat pealinnast Pariisist ja selle lähikonnast.

Esimesest novembrist kehtima hakkav vaherahu tähendab, et kinnisvaraomanikel pole seaduslikku õigust üürnikke välja visata – seda mistahes põhjustel. Mõte on selles, et inimesed ei peaks keset talve kodututena tänavatel lõpetama. «Vaherahu ajal hingame me kergemalt, sest ei karda kohtutäiturite kohaleilmumist,» lausub Moana-nimeline ema, keda ootab väljatõstmine tema Pariisis asuvast kodust.

Vaherahu jooksul ei tohi omanikud katkestada üürnikele ka elektrivoolu ega gaasivarustust. Samas ei kata seadus neid, kes elavad skvattides või kelle eluruumid on hinnatud ohtlikeks.

Seadus on tekitaud ohtralt vastukaja ning seegi kord planeeritakse kõrgete üüride ja väljatõstmiste vastu suunatud meeleavaldusi. «Mingil põhjusel oleme selles riigis võimetud rakendama ennetuspoliitikat, mis aitaks peredel maksta tasumata üüri või leida alternatiivne elukoht,» lausus ühe heategevusorganisatsiooni esindaja Christophe Robert. «Seda tuleks teha pärast kahte või kolme kuud maksmata üüri, kuid aasta aja pärast on liiga hilja,» lisas ta.

Heategevusühingu «Les Morts dans la Rue» («Surnud tänavatel») liige Christophe Louis ütles, et valitsus pole lihtsalt loonud piisavalt eluruume riigi kõige haavatavamate jaoks.

Samas tunnistavad ühendused, et protsessi kiirendamine oleks ka omanike huvides – mitte kõik neist ei ole rikkad ning viivitused väljatõstmistega mõjuvad nende rahakotile.