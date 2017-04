Video: araablannast naine filmib rõdult alla kukkuvat teenrit

Naise enda poolt sotsiaalmeediasse postitatud kaadritelt on näha, kuidas teenijanna ühe käega rõdust kinni hoiab ja karjub: hoia minust kinni, hoia minust kinni! Seejärel kaob ta haare ning teenijanna kukub alla. Kuulda on mütsatust, filminud naine jääb aga vaikseks.

Pole teada, kuidas täpselt teenija rõdu peale rippuma sattus. Kohalik meedia on nimetanud ühe võimaliku põhjusena enesetapukatset. Koduabilist filminud naine selgitas, et ta ei läinud appi, kuna kartis saada teenija surma puhul mõrvasüüdistuse.

Video tõstis uuesti päevakorda koduabiliste õigused Araabia riikides, kus nad on jõukate pered juures tavapäraseks luksuseks. Kuveidis on neid ligi 600 000, peamiselt on nad migrandid.

Teenrite olukorda raskendab niinimetaud kafala-süsteem, mille järgi vajavad migranttöölised viisa saamiseks oma tööandja luba ning ei saa ilma selleta ka ametikohta vahetada.

Video võib sisaldada häirivaid kaadreid.