Galerii: Moskva valmistub meeleavaldusteks

Maneeži väljak suleti tõketega ja ümbruskonnas patrullivad politseinikud, teatasid pealtnägijad Interfaxile. Punase väljaku sissepääsude juurde paigaldati metallidetektorid.

Maneeži väljaku lähedusse on hakanud kogunema noored, mõnel on kaasas Vene lipud. Välja on tulnud ka opositsioonimeeleavalduse vastased.

End rahvavaatlejateks nimetavate aktivistide sõnul on tunni aja jooksul Maneeži väljakul kinni peetud kolm inimest.

Moskva prokuratuur on hoiatanud inimesi sanktsioneerimata meeleavaldusel osalemise eest.