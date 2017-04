Galerii: hullunud Pakistani vaimulik piinas surnuks mitukümmend inimest

Veel kolm inimest – nende seas kaks naist – viibivad Punjabi provintsis paiknevas Sargodha linnas kriitilises seisus haiglas. Vahi alla võeti pühamu vaimne juht Abdul Waheed, kes olevat esmalt usklikud kohale meelitanud ning seejärel ründajad ise neile kallale ässitanud. Algas pikaldane piinaprotsess.

Politsei usub, et tapmised algasid juba reede öösel, kuid jäid esmalt tähelepanuta – kuni täna õnnestus ühel vigastatud naisel põgeneda ja toimuvast rääkida. Ohvritele anti esmalt rahusteid ning seejärel hukati nad nuiade ja matšeetedega.

Kohalik politseiülem Zulfiqar Hameed ütles, et pühamu juhi sõnul kartnud ta, et usklikud tulevad teda tapma. «Kahtlusalune paistab olevat kas hullumeelne või paranoiline,» lausus politseinik. Juhtunu suhtes algatati uurimine.

Sufism on islami müstiline ja esoteeriline vool, mis on tuntud oma ekstaatiliste rituaalide poolest ja mille järgijaid leidub Pakistanis juba sajandeid. Viimasel ajal on nad aina sagedamini langenud sunniäärmuslastest terroristide rünnakute ohvriks.